RITORNO IN CAMPO SPADAFORA / Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha scritto una lettera indirizzata ai presidenti di Coni e Ciop, Giovanni Malagò e Luca Pancalli: "E' indispensabile che, anche per il perdurare della situazione emergenziale, la ripresa delle sedute di allenamento non avvenga almeno fino al mese di maggio. Nella profonda convinzione che i nostri atleti e le nostre atlete, normodotati e disabili, torneranno a vincere e onorare presto il Tricolore, dentro e fuori i campi di gara, vi prego di voler attivare le Federazioni e gli altri soggetti del sistema sportivo affinché la ripresa degli allenamenti e delle attività avvenga, presumibilmente dal 4 maggio, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza che saranno individuate d'intesa con le autorità sanitarie e gli organismi scientifici".

Con il ritorno agli allenamenti per i primi di maggio, la ripresa del campionato potrebbe avvenire alla fine del mese.

L'obiettivo è quello di concludere la stagione: "Tutti si fermano e il calcio no? Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline - dice all'Ansa il presidente della Figc- Il calcio ha una sua specificità lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico del lockdown".

"Il ministro Spadafora conosce il nostro pensiero - prosegue Gravina - L'idea è quella di concludere le competizioni, in linea con le indicazioni degli organismi internazionali calcistici, ma c'è un bene primario da difendere che è quello della tutela della salute. Abbiamo chiesto di attuare in tempi rapidi l'avvio delle procedure sanitarie, non appena sarà definito il protocollo, per trovarci pronti per riprendere gli allenamenti in gruppo alla fine del lockdown".

Serie A, le ultime sulle date

Tornando alle date. Dalla Lega Serie A filtra al momento il piano di ricominciare gli allenamenti il 4 maggio in previsione di un ritorno in campo nel weekend del 30 maggio o, al più tardi, del 6 giugno. Con 12 gare più 4 recuperi da disputare, la chiusura del torneo arriverebbe dunque per il 2 agosto.