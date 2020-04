Serie A, il piano e le date per il ritorno in campo

SERIE A CALENDARIO / Il lockdown è prolungato fino al 3 maggio, con una prima parziale riapertura di alcune attività e i primi segnali di 'Fase 2' della quale, con cautela, si comincia a parlare.

Il calcio, parallelamente, lavora al ritorno in campo e studia i piani possibili per portare a termine i campionati, a differenza di altri sport che vanno verso l'annullamento della stagione, per evitare raffiche di cause e fallimenti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo l'edizione online del quotidiano 'La Repubblica' nel mirino c'è la data del 4 maggio per il ritorno agli allenamenti, senza sedute individuali prima. Di conseguenza l'intenzione è di tornare a giocare sabato 30 maggio o, al più tardi, il 6 giugno per poter poi completare la stagione con 12 giornate e quattro recuperi ancora da disputare. Giocando tre volte alla settimana alle 21, la Serie A arriverebbe a concludersi il 2 agosto dunque. Ovviamente a porte chiuse e rispettando tutti i protocolli di sicurezza che verranno adottati. L'ipotesi di giocare a settembre-ottobre, invece, non viene valutata dalla Lega Serie A a differenza della FIGC.