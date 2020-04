Calciomercato Milan, futuro Campos: il portoghese allo scoperto

CALCIOMERCATO MILAN CAMPOS PAROLE / Luis Campos è tornato in orbita Milan. Il profilo del dirigente del Lille è considerata un'alternativa al Rangnick.

Senza citare direttamente il club rossonero, il 55enne portoghese ha ammesso che c'è la possibilità di lasciare i francesi: "Ci sono stati approcci e ci sono approcci per poter dare alla mia carriera una nuova direzione - afferma ai microfoni di 'Maisfutebol' - Per rispetto delle persone che lavorano in questi club, non faccio nomi ma ci sono state delle proposte".

TESTA AL LILLE - "Sto benissimo dove sono, ho un rapporto straordinario con il mio presidente. È stato lui a convincermi a venire, le cose stanno andando molto bene e credo che sarà molto difficile abbandonare il progetto Lille"

