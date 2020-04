CALCIOMERCATO LAZIO AGENTE IMMOBILE NAPOLI / 30 gol e 7 assist in 33 presenze stagionali. Numeri da paura per Ciro Immobile, in pole nella corsa alla Scarpa d'Oro e inevitabilmente oggetto delle attenzioni di tanti grandi club in sede di calciomercato. Ecco, il mercato. Il calcio è fermo, ma notizie ed indiscrezioni non ne risentono ed ecco che negli ultimi giorni è tornata con forza la voce del forte interessamento del Napoli che sarebbe pronto a far follie per strappare il bomber alla Lazio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Intervistato da 'Radio Marte', dunque, l'agente Marco Sommella commenta così le voci: "In questo periodo leggo anche molto i giornali ed è vero che si parla di Ciro, ma oltre a lui si parla di Cavani, Higuain, Belotti, Jovic, Azmoun e tanti altri.

Ora come ora ci sono altre priorità. Nel mondo del calcio tanti club al pari del Napoli hanno innanzitutto a cuore l'interesse del sistema, che oggettivamente è stato messo a dura prova, così come altri settori della vita di tutti. In questo momento andare a parlare del futuro è un tantino azzardato. Posso dire che Ciro è il capocannoniere del campionato, è primo per la Scarpa d'Oro con dietro giocatori del calibro di. Una squadra che vuole rinforzarsi, che può essere il Napoli come il PSG, il Real Madrid o il Liverpool,, che da qualche anno ha numeri fuori dalla norma. Gioca in un'ottima squadra ma non è una super big, quindi fare numeri del genere alla Lazio è molto più difficile". Quindi una riflessione sulle valutazioni del prossimo mercato: "Immobile fuori budget per il Napoli? Dopo il coronavirus il calcio avrà una botta grossa. Tutti dovranno darsi una regolata e adeguarsi al sistema. Al di là di quei 2-3 ragazzi che sono oggettivamente dei fenomeni e il cui valore sarà immutato, il resto avrà un valore reale. I 100 milioni che si spendevano prima per un giocatore non hanno più senso di esistere, nessuno li potrà dare, neanche per Ciro".