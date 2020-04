CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO LUIS ALBERTO / Luis Alberto vicino al rinnovo: è lo stesso centrocampista spagnolo a confermare quanto anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi.

In alcune dichiarazioni rilasciate a 'Onda Cero', il numero 10 della Lazio è certo su quel che sarà il suo futuro: "Per il rinnovo siamo a buon punto, credo che arriverà presto anche se occorre aspettare che finisca l'emergenza Coronavirus". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il calciatore commenta anche le voci su un possibile ritorno a Siviglia: "L'ho già detto: Siviglia è casa mia e mi piacerebbe tornare, ma il mio futuro è in biancoceleste ed è praticamente impossibile. Venire alla Lazio è stata la scelta migliore che potessi prendere". Come raccontato dalla nostra redazione, le parti sono vicine ad un accordo che porterà la scadenza dal 2022 al 2025 con ingaggio da 3 milioni di euro.

Luis Alberto nella sua intervista ha parlato anche del campionato e della possibilità di vincere il titolo: "Dobbiamo crederci: non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo principale è la Champions, ma non possiamo negare che siamo in lotta per lo scudetto".