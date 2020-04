CALCIOMERCATO INTER ACUNA SPORTING CP / L'Inter lo ha seguito con grande attenzione a gennaio e ha formulato un'offerta per portare Marcos Acuna in nerazzurro. Il giocatore argentino però è rimasto allo Sporting CP, ma l'interesse del club meneghino nei suoi confronti non si è affatto sopito.

Come sottolinea 'A Bola', l'Inter non ha ancora mollato la pista Acuna. Il classe 1991 è sotto contratto sino al 2023, ma lo Sporting CP sta valutando una sua cessione. L'obiettivo del club di Lisbona è riuscire ad incassare 20 milioni di euro dalla cessione dell'esterno sudamericano.