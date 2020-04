CALCIOMERCATO NAPOLI IMMOBILE LAZIO / Il Napoli pronto a fare pazzie per Ciro Immobile: nelle ultime settimane si sono susseguite le voci sull'interesse dei partenopei per il bomber della Lazio, capocannoniere della Serie A. De Laurentiis sarebbe pronto a spendere cifre importanti per strapparlo a Lotito ma l'agente del calciatore, Alessandro Moggi, frena: "Ho già spiegato tutto l'ultima volta e vale lo stesso discorso - le sue parole a 'Kiss Kiss Napoli' - Ora è prematuro parlarne: bisogna capire gli scenari futuri per tutti. In questo giorni il calcio va visto come fenomeno sociale, oltre che un'azienda con lavoratori.

Dobbiamo pensare alla sua rilevanza sociale: non mi riferisco soltanto alla, che riuscirà a trovare risorse pur affrontando una crisi notevole. Vanno considerate le serie minori, il calcio dilettantistico. C'è un problema enorme da risolvere".

Nelle scorse settimane, lo stesso agente aveva spiegato che Immobile è legato alla Lazio da un contratto fino al 2023 e se c'è qualche società interessate, dovrebbe parlare con la Lazio, oltre che con il giocatore.