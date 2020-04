SERIE A CASINI JUVENTUS / Ieri l'interrogazione parlamentare, oggi la parziale retromarcia: Pierferdinando Casini prova a spiegare la sua proposta.

Il senatore ha presentato ieri un'interrogazione parlamentare per l'assegnazione dei titoli in tutti gli sport e in tutte le categorie, una proposta che ha sollevato molte polemiche, soprattutto per quel che riguarda il mondo del calcio. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Oggi la parziale retromarcia nel suo intervento a 'Radio Uno': "La mia proposta fa riferimento a quei movimenti sportivi che hanno deciso lo stop definitivo dei campionati, quindi pallavolo, sia maschile che femminile, basket, sia maschile che femminile, rugby". Casini entra nel dettaglio: "La mia proposta è riferita solo ad alcuni sport e tra questi non c'è il calcio, in quanto tutti gli organismi internazionali e nazionali hanno già deciso di concludere i campionati di questa stagione. Vinca il migliore dunque: se la Juventus vuole rivincere lo scudetto, lo dovrà fare sul campo, non certamente a tavolino".