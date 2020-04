CORONAVIRUS BOLLETTINO 9 APRILE BORRELLI / Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha tenuto la consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus: "98273 positivi, con un incremento di 1926 pazienti.

Prosegue il calo dei pazienti in terapia intensiva (-108), mentre sono 30455 i guariti, 1985 più di ieri. C'è diminuzione anche dei pazienti ricoverati con sintomi. 66534 sono i pazienti in isolamento. 570 nuovi deceduti, 18849 in totale. 147577 i casi totali tra positivi, guariti e deceduti. 16419 è invece il numero delle persone operative in campo".