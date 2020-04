CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI FABIAN RUIZ / Tempo di programmazione per le società di Serie A: fermo il campionato e in attesa di capire quel che sarà della stagione, ora sospesa, i club sono al lavoro per la prossima annata. Un campionato particolare, con il calciomercato che dovrà fare i conti con la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Strategie quindi da ripianificare e anche il Napoli lavora a questo: come si legge sul 'Corriere dello Sport', Gennaro Gattuso nei summit con la dirigenza ha chiesto di trattenere Zielinski e Fabian Ruiz.

Il polacco e lo spagnolo sono le colonne dalle quali vuole ripartire il tecnico azzurro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Lozano via: c'è lo scambio

Per Zielinski da tempo si lavora al rinnovo di contratto e le parti sono vicine: come raccontato da Calciomercato.it, una bozza di accordo sull'ingaggio c'è, mentre si tratta sulla clausola che De Laurentiis vorrebbe da 100 milioni cifra che l'entourage del calciatore vorrebbe più bassa. Trattativa per il rinnovo anche per Fabian Ruiz, talento spagnolo corteggiato da Real Madrid e Barcellona: anche qui si tratta per il rinnovo con il patron dei partenopei che vorrebbe una clausola molto alta, superiore ai 100 milioni. Recentemente l'agente dello spagnolo ha confermato i contatti con alcune società: "Diverse squadre hanno chiesto informazioni e questi interessi li abbiamo girati al Napoli".