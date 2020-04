CORONAVIRUS PAPA FRANCESCO RAI 1 / Telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante 'A sua immagine' su 'Rai1': il pontefice ha telefonato in diretta e dopo aver salutato la conduttrice Lorena Bianchetti ("Ha riconosciuto la voce?") ha inviato un messaggio. "In questo momento penso al Signore crocifisso e alle tante storie degli uomini crocifissi, della storia ma anche di oggi, di questa pandemia. Medici, infermieri e infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Hanno dato la vita per amore.

Resistenti come Maria sotto le croci, loro e le loro comunità negli ospedali, curando gli ammalati. Oggi ci sono crocifissi che muoiono per amore. Penso a questo".

Il Pontefice ha poi proseguito: "Sono vicino al popolo di Dio, alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo ma guardando la speranza, la speranza non delude. La Pasqua esiste nella resurrezione e nella pace: è il compromesso dell'amore che ci fa passare questa strada dura, ma Lui l'ha fatta prima e questo ci conforta e ci dà forza". Alla conclusione del suo intervento, Papa Francesco: "Vi ringrazio tanto, anche io vorrei dire che vi voglio bene. A tutti. Che il Signore vi benedica".