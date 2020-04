CALCIOMERCATO BAYERN MONACO NEUER / Si fa sempre più in salita la trattativa tra Neuer e il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato dalla 'Bild', il portiere tedesco avrebbe avanzato una richiesta di addirittura 20 milioni a stagione fino al 2025. Una cifra esagerata anche per il club bavarese che, se confermata, sancirà con ogni probabilità la rottura definitiva tra le parti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, il Real Madrid ha detto no

Coronavirus, allarme Marino: "Non si riparte, in pericolo anche la prossima stagione"