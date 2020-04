Calciomercato Juventus, Ronaldo e il 'piano diabolico' per l'addio

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO - Cristiano Ronaldo non è un calciatore come gli altri sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico-atletico a quello economico. Ecco perché qualsiasi cosa faccia o dica il campione della Juventus fa subito notizia. Anche quando sono gli altri a parlare di lui. A tal proposito, continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate ieri dal suo compagno di nazionale José Fonte su un possibile ritorno al Real Madrid: "Ha lasciato molti amici a Madrid ed anche la 'porta aperta'.

Quindi non sarei sorpreso se dovesse tornare in maglia Real: ama la città ed il club".

Parole che, secondo una ricostruzione alquanto inverosimile proposta dai media spagnoli, sarebbero state in qualche modo suggerite dallo stesso Ronaldo a Fonte per mandare un messaggio al presidente Florentino Perez affinché possa fare un tentativo per riprenderlo al Real Madrid. Un piano davvero contorto che se confermato trasformerebbe CR7 in... CR007!

