ROMA SPINAZZOLA INTER / L'accordo tra le società, le rispettive visite mediche e infine il nulla di fatto: lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma sfumato lo scorso gennaio ha rappresentato una delle 'telenovele' dell'ultimo calciomercato invernale.

Sul mancato trasferimento a Milano è tornato proprio il laterale giallorosso ex, con una frecciata nei confronti dei nerazzurri: "Secondo alcuni sono scarso, ma darmi dell'infortunato o dello zoppo non mi sta bene. - ha dichiarato il 27enne sui profili social della Roma - Da quella settimana sono cambiato anche mentalmente. Nei sei mesi precedenti ero giù, ma dopo quella settimana ho ritrovato me stesso".

