CORONAVIRUS MALAGO' SERIE A / Dal rugby alla pallavolo, passando per il basket: in Italia il mondo dello sport ha deciso di cancellare la stagione e ripartire direttamente dopo l'estate quando - si spera - l'emergenza bsarà almeno in parte rientrata. Non così il mondo del calcio che sta provando in tutti i modi a ripartire il prima possibile: di questo ha parlato il presidente del Coni Giovanni Malagò in un intervento a 'Radio Radio': "Mi pare evidente che il mondo dello sport, alla spicciolata, ma in modo quasi unanime, sta andando verso la chiusura: non la sospensione ma alla cancellazione dell'intera stagione agonistica. Qualcuna senza polemiche, altri con qualche coda polemica dettata dalla singola società o dalla Lega relativa".

Una linea non seguita però dal calcio: "E' sotto gli occhi di tutti, è un dato di fatto e negarlo sarebbe ipocrita e anche ridicolo: il calcio vuole andare avanti e per questo si mette in una situazione diversa rispetto alle altre discipline. Si tratta di una situazione ormai acclarata". Per quel che riguarda la ripresa, Malagò è chiaro: "Sarei molto felice se si potesse ripartire a settembre, anche se non al 100%: sarebbe già un segnale significativo". Infine, lo stop agli allenamenti: "Sono stati vietati per tutti e ho più di una sensazione che il Dpcm verrà prorogato, o dopo il 27 aprile o ai primi di maggio".