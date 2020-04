Atalanta, Caldara si 'scusa' con il Milan e dice basta

ATALANTA CALDARA MILAN - "Per la prima volta nella mia carriera non sono riuscito a ripagare la fiducia avuta da un club: mi brucia molto, è stata una sconfitta. Ma al Milan dirò sempre grazie: se non ha funzionato, è stata colpa mia". Pensieri e parole di Mattia Caldara.

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' il difensore centrale tornato all'a gennaio si proietta verso il futuro con il sogno di far parte della spedizione dell'Italia aglidel 2021. "So di aver perso quasi due anni: oggi mi sento indietro rispetto agli altri e se voglio recuperare devo correre più forte. Spero di fare tutto il possibile per ripagare la fiducia dell'Atalanta e magari anche del Ct. Non ci sono riuscito una volta, con il Milan, e può bastare così".