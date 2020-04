LAZIO LUIZ FELIPE CORONAVIRUS / Non solo calciomercato nella lunga intervista rilasciata da Luiz Felipe a 'Globoesporte.com'. Inevitabile il tema emergenza Coronavirus: "La quotidianità è cambiata molto, ma mi sto allenando in casa. Il club ci ha dato tutto il supporto necessario e ho anche il mio personal trainer che sta sempre con me. Devo allenarmi almeno due volte al giorno. Gli esercizi sono soprattutto funzionali e di mobilità per mantenere la muscolatura attiva e non perdere il ritmo partita. Il lato positivo di questa situazione complicata è che sto riuscendo a godermi la famiglia".

Sullo stop per la sua: "È dannoso per tutti, ovviamente per noi è molto complicato perché stavamo lottando di giornata in giornata per la vetta, anche se ci sono altre squadre che stanno giocando bene e possono vincere il titolo. Tutto questo passa tristemente in secondo piano perché il momento è difficile e dobbiamo pensare alla salute delle persone".

Lazio, Luiz Felipe non pensa alla ripresa degli allenamenti

Contrariamente a quanto affermato dal presidente Lotito, il difensore biancoceleste non sembra pensare alla ripresa degli allenamenti: "La priorità ora è superare questa situazione il più velocemente possibile e continuare a lavorare a casa, così quando saremo liberi da un alto rischio di contagio e le istituzioni autorizzeranno il ritorno del calcio, saremo preparati per continuare a lottare per il titolo". Focus, infine, sul campionato: "In questo momento è difficile dire qualcosa. Ovviamente mi piacerebbe avere la possibilità di giocare perché stavamo molto bene e la Lazio non conquista lo Scudetto da molto tempo, ma la questione è complicata. Il mondo intero sta affrontando questa pandemia e non sappiano come e quando finirà. La priorità è la salute di tutti. Se riusciamo a superare questo momento in totale sicurezza e riprendere il campionato, ottimo. In caso contrario, pazienza. È una situazione molto complicata e come tutti sapete l'Italia è uno dei Paesi maggiormente colpiti dal nuovo Coronavirus, è un momento molto triste. Il Paese è in lutto per le tante vittime, ma il popolo si è unito e le ultime notizie sembrano essere più positive. Il Brasile ha il vantaggio di sapere già ciò che è accaduto nelle prime nazioni contagiate e può analizzare la migliore strategia per contenere la pandemia. Spero che le persone abbiano coscienza della gravità e serietà del problema. Ognuno deve fare la sua parte, restando in casa e proteggendo la famiglia".

