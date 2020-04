Calciomercato Inter, erede Sanchez | Conte vuole l'ex Juve

CALCIOMERCATO INTER CONTE - In casa Inter tiene sempre banco il futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è al centro di molte voci: dagli assalti del Barcellona alle trattative per il rinnovo del contratto fino alla possibilità di un clamoroso scambio con Messi. A prescindere dal futuro del 'Toro', il club nerazzurro è destinato a rimodellare il reparto offensivo la prossima stagione.

Ad Appiano Gentile, infatti, non resterà Alexis: arrivato in prestito secco in estate dal, il cileno non ha avuto modo di dimostrare il suo valore anche a causa degli infortuni.

L'Inter è alla ricerca di un altro attaccante con le caratteristiche del 'Niño Maravilla' e, secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', il tecnico nerazzurro Antonio Conte avrebbe fatto il nome di Sebastian Giovinco, che già allenò ai tempi della Juventus. A 33 anni la 'Formica Atomica' sarebbe intenzionata a tornare in Serie A dopo l'esperienza in MLS con il Toronto e quella attuale in Arabia Saudita con l'Al Hilal. Il club meneghino dovrebbe fare i conti con la concorrenza del Parma, che già a gennaio provò a riportarlo in Italia.

