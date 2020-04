CORONAVIRUS ROMA DZEKO / "Ho fatto la scelta giusta a restare alla Roma, adesso sono ancor più orgoglioso di stare in questa società che in situazioni di emergenza (consegnate 13mila mascherine agli ospedali capitolini, ndr) è sempre vicina alla gente e ai propri tifosi. Fare il capitano dopo Totti e De Rossi è sicuramente un grande orgoglio, ma anche prima mi sentivo come uno dei capitani".

Così Edinai microfoni di 'Sky Sport': "Com'è essere padre in questo fase? Sono contento per la mia famiglia, ora forse l'unica cosa positiva è stare a casa e passare del tempo coi miei figli - ha risposto il bomber della Roma - Ripartenza Serie A il 4 maggio? Ora la cosa più importante è la salute. In questo momento lo sport non può essere il primo pensiero, anche se fa parte delle nostre vite. Quando non ci sarà più pericolo, però, è giusto finire campionato".

