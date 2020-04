Calciomercato, Mendes 'tradisce' Inter e Juventus | C'è lo scambio!

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SEMEDO CANCELO MENDES/ Joao Cancelo, terzino destro ex Juventus, nelle ultime settimane è stato accostato all'Inter, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal 'Telegraph' però, il Barcellona avrebbe proposto al Manchester City, club che detiene il cartellino del lusitano, Nelson Semedo, difensore anch'egli portoghese. Anche quest'ultimo è in orbita Inter, ma non solo.

Anche la Juventus di Fabio Paratici infatti sarebbe sulle tracce di Semedo. Uno scambio fra blaugrana e citizens però, complicherebbe non poco i piani delle due big italiane che verrebbero 'tradite' da Jorge Mendes, super procuratore in ottimi rapporti con le società tricolore, in particolare con la Vecchia Signora dopo la regia dell'affare Cristiano Ronaldo.