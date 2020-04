CALCIOMERCATO INTER BELLERIN CONTE ARSENAL ATLETICO MADRID/ In casa Inter si studia la prossima finestra di calciomercato, nonostante l'incertezza in merito alla ripartenza del campionato italiano di Serie A. Secondo quanto riportato dallo spagnolo 'Marca', i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Hector Bellerin, laterale basso destro dell'Arsenal di Mikel Arteta. Il giocatore iberico in questa stagione ha totalizzato finora appena otto presenze in Premier League mettendo a segno una rete.

Secondo il quotidiano spagnolo, anche l'Atletico Madrid del CholoSimeone ed il Siviglia avrebbero messo gli occhi su Bellerin, in grado sia di difendere vista la sua posizione originale, ma anche di spingere date le enormi capacità di corsa del classe 1995 originario di Badalona.