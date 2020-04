CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS INTER MESSI HAALANS KANE / Nemmeno il Coronavirus spegne i sogni di gloria dei club italiani. La crisi economica derivante dalla pandemia in atto, infatti, non ha placato le indiscrezioni di calciomercato, che con l'avvicinarsi dell'estate si fanno sempre più bollenti. Nomi altisonanti quelli accostati a Juventus, Inter e altre società italiane. La Serie A sembra quindi prepararsi alla ripresa del torneo e all'inizio della campagna acquisti, che potrebbe far registrare un importante ridimensionamento nelle cifre degli affari rispetto alle scorse sessioni: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro dei bomber più importanti seguiti dai club nostrani: da Haaland a Messi, Icardi, Cavani e Kane, è sfida aperta tra Juventus, Inter e club italiani per il colpo dal mercato estero.

Calciomercato, da Messi a Icardi: nomi caldi per Juve e Inter

Il nome che accende subito le fantasie dei tifosi italiani è Lionel Messi. Il fuoriclasse assoluto dell'ultimo decennio, tra malumori e trattative a rilento per il rinnovo, potrebbe lasciare il Barcellona per cambiare campionato. L'Inter fiuta quindi l'affare Messi, che in Serie A ritroverebbe il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo. La trattativa resta molto difficile anche per l'elevato ingaggio che chiederebbe la 'Pulce' (circa 50 milioni di euro netti a stagione), mentre il costo del cartellino potrebbe aggirarsi sui 100 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio con Lautaro Martinez. Tra i profili più importanti attenzionati da Marotta figurano altresì Martial, Aubameyang e Kane, quest'ultimo voluto anche dalla Juventus, che come i nerazzurri deve scontrarsi con la richiesta da oltre 200 milioni di euro fatta dal Tottenham.

Proprio i bianconeri, anche loro accostati in passato a Messi, per l'attacco puntano Icardi in prestito dai milanesi al PSG , che potrebbero riscattarlo per poi girarlo ai torinesi in un ipotetico scambio con. Altri profili vagliati dasono invecedeldele Timodel, mentre per le corsie esterne il grande nome dall'estero èdel. Infine, la classica sfida tra le due compagini potrebbe rivvonarsi per, prodigio norvegese passato a gennaio al: difficile la sua partenza questa estate, ma non sono da escludere clamorosi colpi di scena.

Calciomercato, da Cavani a Pedro: grande colpo in Serie A

Napoli e Milan sono molto attente a Edinson Cavani, che tra pochi mesi potrebbe lasciare il PSG a costo zero: su di lui resta però forte il richiamo della Liga spagnola, dove si è fatto avanti l'Atletico Madrid. Da sempre favorevole a un eventuale ritorno in azzurro, quindi, il campione uruguagio vaglia la miglior soluzione per il suo futuro, sempre più lontano da Parigi. Il Napoli segue con interesse anche Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid in cerca di rilancio dopo una stagione in chiaroscuro: accostato anche lui al Milan nei mesi scorsi, il 22enne vanta estimatrici in tutti i migliori club europei e potrebbe rientrare in importanti scambi che imbastirà la società spagnola. La Roma pensa invece a Pedro del Chelsea, per il quale si parla di un'offerta da tre milioni di euro a stagione per convincerlo ad accettare la Capitale italiana invece delle sirene americane; per Diego Costa, infine, potrebbe aprirsi un duello con il Napoli, nonostante la volontà dell'Atletico di trattenerlo.

