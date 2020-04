CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDRAGORA / Trasferitosi all'Udinese due stagioni fa per 20 milioni di euro, Rolando Mandragora tornerà con ogni probabilità alla Juventus, pronta ad esercitare il diritto di ricompra fissato in 26 milioni di euro.

A darne conferma è stato Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, a 'Centro Suono Sport': "Mandragora è un ragazzo straordinario, ha grande personalità e intelligenza. A fine stagione tornerà alla Juventus, so che ha più di una richiesta e non solo dalla. Diventerà un grandissimo calciatore". Di recente si è parlato di un possibile scambio tra bianconeri e giallorossi con Bryan, ma non va esclusa nemmeno l'ipotesi, dove il ragazzo potrebbe finire nell'ambito delle trattative pero per