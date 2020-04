Lazio, da Strakosha a Luis Alberto: il rinnovo è servito

CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA LUIS ALBERTO / I rinnovi al tempo del Coronavirus. Aspettando la ripresa degli allenamenti, in casa Lazio si lavora in ufficio. Il club biancoceleste avrebbe intenzione di blindare subito alcuni dei suoi gioielli. Su tutti Thomas Strakosha e Luis Alberto. Il portiere albanese classe ’95, in scadenza di contratto nel 2022, è sempre più vicino al prolungamento dell’accordo con un adeguamento dell’ingaggio.

Discorso simile per come svelatovi da Calciomercato.it - che ieri su Instagram ha ammesso: "Siamo a un buon punto per il rinnovo, credo arriverà presto ma bisogna aspettare che termini anche la vicenda del Covid-19". “El Mago” aspetta, spera e intanto si allena a casa. L’intesa tra la società e i procuratori dell’ex Siviglia c’è: prolungamento fino al 2025 con aumento dell'ingaggio che sfiorerebbe i 3 milioni di euro annui più bonus. Uno stipendio da top player biancoceleste proprio come