CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC PSG MARUSIC/ Il PSG di Leonardo è da tempo sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo di proprietà della Lazio di Claudio Lotito, ma nella prossima finestra di calciomercato potrebbe tornare di nuovo all'assalto, magari quello decisivo. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' infatti, i parigini sarebbero di nuovo forti sul giocatore biancoceleste per il quale, la dirigenza della Lazio avrebbe fissato il prezzo sui 100 milioni di euro.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha deciso: follie per Immobile

Inoltre, secondo la rosea, il PSG avrebbe messo gli occhi anche su Adam Marusic, esterno della Lazio. I due giocatori sul taccuino di Leonardo sono assistiti dallo stesso procuratore, Mateja Kezman, e potrebbero rientrare in una singola operazione di mercato. Non sono comunque da escludere due affari separati, per quella che si prospetta una finestra dei trasferimenti atipica.