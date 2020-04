p>CORONAVIRUS CONTE MES EUROPA EUROGRUPPO - L' accordo raggiunto dai ministri dell'economia europei nella serata di ieri, comprende anche il, il meccanismo europeo di stabilità, con condizioni diverse e utilizzabile solo per questioni sanitarie durante l' emergenza coronavirus . Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe, ha sempre rispedito al mittente la possiiblità di usufruire del fondo salva-Stati e, in un tweet, ha voluto ribadire la posizione. "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi". Grande attesa, dunque, per le parole del Premier che arriveranno nelle prossime ore.