CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DEMBELE / Il Barcellona s'interroga sul futuro di Ousmane Dembele. Il francese è da tempo fermo per un grave infortunio muscolare, con il suo nome che continua a tenere banco in chiave mercato.

Il francese è uno dei profili attenzionati dall'nell'affare, pedina per età e caratteristiche gradita sia ache ad Antonio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dal portiere a Lautaro e Icardi: cosa succederà dopo l'emergenza

Calciomercato Juventus, Paratici in agguato per Dembele

Sul classe '97 - come scrive stamane il 'Mundo Deportivo' - ci sarebbe però anche l'interesse della Juventus. Il club bianconero non perderebbe di vista Dembele, a più riprese nei radar del CFO Paratici. La 'Vecchia Signora' e le altre big di Premier League che corteggiano il giocatore lo considerano come uno dei tre-quattro esterni offensivi più forti del pianeta e in grado di cambiare le partita quando è al massimo della condizione. Il tallone d'Achille riguarderebbe infatti la sua fragilità fisica, problema che avrebbe indotto il Barcellona a prendere in considerazione possibile cessione dell'ex Borussia Dortmund. La valutazione di Dembele sarebbe decisamente inferiore attualmente rispetto ai 125 milioni di euro spesi dal Barça per acquistarlo dal club di Bundesliga nell'agosto 2017, con il nazionale francese legato fino al 2022 ai catalani.