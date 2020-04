CALCIOMERCATO MILAN MERET MUSSO / Rebus Donnarumma al Milan, con il portiere della Nazionale che riflette sul suo futuro e sembra destinato all'addio senza rinnovo sul contratto.

Il club rossonero valuta le alternative tra i pali in caso di addio dell'estremo difensore classe '99, che oltre ad attirare le big estere resta nei radar della Juventus pronta a mettere sul piatto Bernardeschi per il suo cartellino.

Le opzioni interne per rimpiazzare Donnarumma portano al rientro di Reina e del giovane Plizzari, rispettivamente in prestito all'Aston Villa e al Livorno. La volontà del Milan però sarebbe quella di costruire un futuro solido tra i pali come scrive 'La Gazzetta dello Sport', con Meret e Musso che sarebbero i due profili più gettonati in Via Aldo Rossi. Per il portiere del Napoli retrocesso a riserva di Ospina nelle gerarchie di Gattuso e l'argentino dell'Udinese ambito anche dall'Inter, servirebbe un'offerta da 30 milioni di euro.