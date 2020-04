JUVENTUS TAGLIO STIPENDI CHAT / La Juventus mantiene vivo lo spirito di squadra anche a distanza. I giocatori sarebbero in continuo contatto tramite social e chat di gruppo, dove starebbero manifestando la voglia di tornare a giocare.

Così, tra scherzi e battute, riporta 'Tuttosport', le chat sarebbero servite anche per argomenti molto più seri: la trattativa per il taglio degli ingaggi sarebbe nata proprio lì, quando capitanavrebbe postato le varie ipotesi sul tavolo. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chiellini promosso: segnale sul futuro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, critiche e voci sul Real Madrid | Ronaldo cambia casa