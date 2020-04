CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE PSG / Zidane insieme a Mbappe. Ma non al Real Madrid, bensì al Paris Saint-Germain. E' questo il piano a cui starebbe lavorando la proprietà dei parigini per il 2022.

Il PSG darebbe l'assalto a 'Zizou' al termine del suo contratto con gli spagnoli come scrive il 'Mundo Deportivo', con l'obiettivo di avere sotto la Tour Eiffel i due massimi esponenti del calcio francese.

Zidane sarebbe anche uno degli ambasciatori del prossimo Mondiale in Qatar nelle idee del presidente Al-Khelaifi, disposto ad aspettare altri due anni pur di consegnare la panchina dei parigini all'ex fantasista. Zidane sta vivendo una stagione turbolenta al Real, con Florentino Perez che ha comunque allonanato i rumors di un possibile divorzio in estate. Nelle scorse settimane era tornata d'attualità anche la pista Juventus in caso di rottura tra i bianconeri e Sarri, oltre ad un possibile ruolo da Ct della Francia (desiderio mai nascosto del diretto interessato) per il dopo Deschamps.