CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID CRISTIANO RONALDO / Tornato in Portogallo per stare vicino alla famiglia in queste settimane di stop per il Coronavirus, Cristiano Ronaldo non rinuncia al suo benessere fisico. Il fuoriclasse della Juventus si è allenato nello stadio di Madeira, proseguendo così la sua preparazione in vista della possibile ripresa del campionato italiano.

Intanto, le recenti notizie sul campione hanno fatto registrare polemiche per alcuni scatti rubati e novità sulle voci che lo vorrebbero ala fine stagione: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Ronaldo resta quindi in attesa di capire quando potrà tornare alla Continassa. Intanto, riporta il 'Correio da Manha', avrebbe lasciato la casa di Funchal (dove vivono la madre e alcuni parenti) per trasferirsi in una mega-villa con cinque camere da letto, una palestra, una piscina e una sala giochi per i bambini. La decisione, riporta 'Tuttosport', potrebbe essere avvenuta dopo le fotografie dei giorni scorsi, quando Ronaldo fu paparazzato in giro con la famiglia a Funchal, immagini che aprirono ad alcune critiche. Così, in cerca di maggiore privacy, il giocatore si sarebbe isolato per allenarsi meglio per la sua Juventus, con buona pace di chi polemizza e amplifica le voci sul ritorno al Real Madrid.

