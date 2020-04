DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La lotta al Coronavirus prosegue imperterrita. Gli ultimi dati hanno fatto registrare un nuovo aumento nella curva dei contagi, motivo che spinge le istituzioni a mantenere altissimo il livello di guardia soprattutto in questo surreale week-end di Pasqua, quando l'Italia dovrà celebrare in casa la ricorrenza cristiana. Il Governo potrebbe quindi spostare il lockdown fino al 3 maggio. Intanto, il mondo del calcio continua a varare soluzioni in vista della ripresa dei tornei, ma l'attenzione è riposta anche sui gravi danni economici relativi alla pandemia: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

20.45 - La Lega Serie A ha nel mirino la data del 30 maggio per tornare in campo o al più tardi il 6 giugno. Il campionato terminerebbe il 2 agosto.

20.30 - Arriva il bollettino della regione Campania: 3442 tamponi positivi, 31745 tamponi effettuati. I deceduti totali sono 231, i guariti 248.

19.45 - Il premier Giuseppe Conte annuncia il lockdown prolungato fino al 3 maggio: "E MES non adeguato".

18 - Il capo della Protezione Civile Borrelli ha fatto il punto della situazione odierna: 570 nuovi decessi, 1985 guariti in più rispetto a ieri.

17.30 - Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio ha fatto il punto della situazione: 154 casi di positività e un trend al 3,5%, aumenta la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.611) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.792) oggi circa 4 mila unità. "Bisogna tenere massima l'attenzione a Pasqua e Pasquetta" ha dichiarato. Per quanto riguarda i guariti salgono di 43 unità arrivando a 687 totali tre volte il numero dei decessi complessivi, mentre nelle ultime 24h i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti circa 62 mila tamponi.

16 - Il presidente del Coni Malagò ha parlato della ripresa del campionato: "Sarei felice se si ripartisse a settembre"

14.30 - Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca annuncia che per fine aprile sarà obbligatorio indossare le mascherine e aggiunge: "A fine aprile, inizio maggio possiamo iniziare a parlare di Fase 2. Ci sono edilizia ripresa, cantieri, attività balneari e tutela impianti, attività alimentari, cibo a domicilio, preconfezionati, e così via".

12.49 - Brusaferro, presidente Istituto Superiore Sanità: "Situazione di decrescita, ma non abbassiamo la guardia".

12.47 - I calciatori e lo staff della prima squadra del Sorrento a sostegno degli operatori dell'ospedale 'S.Maria della Misericordia' situato nel comune campano.

"Donato al nosocomio sorrentino una fornitura di dispositivi utili al personale sanitario in questo periodo di emergenza: mascherine FFP2, prodotti per la disinfezione e l'igienizzazione, saturimetri per il monitoraggio dei pazienti".

12.17 - Consueto bollettino giornaliero dell'Istituto Spallanzani di Roma: i pazienti positivi al Covid-19 sono 172. Di questi, 23 necessitano di assistenza respiratoria, mentre 244 sono stati dimessi o trasferiti a domicilio.

11.05 - Attravers i social, il Premier Conte ha parlato nuovamente del Mes: "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi".

10.55 - Attraverso un comunicato ufficiale, la Fondazine GIMBE ha esposto la sua richiesta alle autorità preposte: "La Fondazione GIMBE chiede: alla Protezione Civile e al Ministero della Salute di non conteggiare più tra i 'Guariti' i casi che la stessa Regione Lombardia dichiara 'in isolamento domiciliare'; alla Regione Lombardia di allinearsi alle altre Regioni sulle modalità per riportare i casi 'guariti'".

10.30 - Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha mandato un messaggio alla Polizia di Stato: "Nell’esprimere a tutti gli operatori della Polizia di Stato il ringraziamento dell’intero Paese per la preziosa opera svolta – con generosità e abnegazione – in questo difficile frangente, desidero in particolare indirizzare un augurio di pronto ristabilimento a coloro che hanno contratto il virus e ai loro familiari".

10.20 - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha rilasciato un commento su Twitter: "Accolgo con favore il risultato cruciale raggiunto dall'Eurogruppo e il sostegno a Sure per mantenere le persone al lavoro. La commissione risponderà con un recovery plan e un Quadro finanziario pluriennale rafforzato, in collaborazione con il presidente del consiglio europeo Charles Michel e altre istituzioni",

10.00 - Vito Crimi, capo politico del M5S, ha parlato a a `Radio anch’io´: "Noi non accettiamo il Mes, perché in ogni caso le condizioni ci saranno. Il testo dice di no, ma il trattato dice di sì. Noi lo riteniamo uno strumento non idoneo e molto pericoloso non adesso, ma le conseguenze saranno pagate nel futuro".

8.45 - Arrivano i dati aggiornati della Regione Lazio: dei casi finora confermati il 28% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 15%. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il 51% è di sesso maschile e il 49% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 36,6% è residente a Roma città, il 28,5% nella Provincia, il 10,7% a Frosinone, il 6,1% a Rieti, il 6,6% a Viterbo e il 9,2% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione.

7.40 - Il blocco dell'Italia potrebbe proseguire fino al 3 maggio, si attendono quindi nuove disposizioni dal Governo.

7.30 - Accordo raggiunto per gli aiuti dall'Unione Europea: "Pacchetto senza precedenti"

7.00 - Stando all'ultimo bollettino, il numero di contagi totali è di 143.626, 4.204 casi in più ieri. Tornano a salire anche i decessi (610 ieri, per un totale di 18.279 vittime), mentre i guariti in totale sono 28.470, ben 1.979 nela giornata di ieri.