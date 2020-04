Barcellona, clamoroso: esplode la crisi, arrivano sei dimissioni

BARCELLONA CRISI DIMISSIONI / La crisi istituzionale del Barcellona è definitivamente esplosa: questa sera, i due vicepresidenti Emili Rousaud ed Enrique Tombas, messi in discussione da Bartomeu nell'ultima riunione, hanno presentato le loro dimissioni irrevocabili a un notaio di Barcellona.

Con loro, anche i dirigenti

Barcellona, l'annuncio dei vicepresidenti: è addio

Le ragioni della scelta sono la cattiva gestione dello scandalo I3 Ventures, il futuro dopo l'emergenza coronavirus e le ultime pressioni di Bartomeu, che aveva di fatto chiesto l'addio ai dirigenti che non fossero pronti a sostenerlo. La notizia scatenerà nuove polemiche in una stagione già disastrosa, da questo punto di vista, per gli azulgrana, e non esclude sorprese sul futuro della presidenza. Nemmeno il COVID-19, in ogni caso, è riuscito a placare la tempesta nel club culé.

