Calciomercato Inter, novità importanti su Perisic: la richiesta del Bayern

CALCIOMERCATO INTER PERISIC RISCATTO BAYERN MONACO / Tra i nodi da sciogliere sul prossimo calciomercato estivo, l'Inter dovrà affrontare anche la questione prestiti. L'emergenza coronavirus potrebbe cambiare le carte in tavola in entrata come in uscita e le situazioni in bilico sono molte. Tra queste c'è quella relativa a Ivan Perisic, esterno croato fuori dai piani nerazzurri e ceduto in prestito al Bayern Monaco.

La stagione del vicecampione del mondo in Baviera, fino - chiaramente - allo stop forzato, è stata sostanzialmente positiva. Rummenigge in più di un'occasione ha lasciato dei dubbi attorno al riscatto di Perisic, che in ogni caso all'Inter non troverà più spazio. Possibile che non ci sia bisogno di un ritorno a 'San Siro', nonostante il contratto sia ancora in scadenza 2022. L'ex Wolfsburg sembra aver convinto il Bayern che, come riporta la 'Bild', avrebbe intenzione di riscattarlo. La cifra è fissata a 20 milioni di euro, ma i tedeschi hanno intenzione di chiedere uno sconto importante per trattenere il giocatore. Si parla di 15 milioni di euro come richiesta dei bavaresi, con l'Inter che però vuole la cifra intera già pattuita.