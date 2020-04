CALCIOMERCATO ROMA NACHEV / La Roma in questi ultimi anni ha spesso sondato mercati diversi in Europa, da quello ucraino a quello turco. L'ultimo nome porta addirittura in Bulgaria: secondo il portale 'Theme Sport', infatti, il ds Gianluca Petrachi sta osservando con grande interesse Daniel Nachev.

Si tratta di un giovanissimo centrocampista di addirittura, che però è già aggregato da tempo alla prima squadra.

Su questo talento del Levski Sofia, però, gli occhi sono davvero tanti: in estate i Glasgow Rangers hanno fatto recapitare un'offerta, ma senza poi trovare un accordo. In Serie A anche il Genoa ha mostrato interesse, oltre ad alcuni club di Premier League e in passato anche il City ci aveva fatto un pensierino. Nella prossima finestra di mercato il Levski Sofia dovrà riorganizzarsi a livello societario e sarà costretto a dire addio a diversi calciatori.