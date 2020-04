Juventus, Cristiano Ronaldo torna in campo: allenamento nello stadio di Madeira

CRISTIANO RONALDO CORONAVIRUS ALLENAMENTO / Cristiano Ronaldo non conosce pause. L'asso portoghese della Juventus ha lasciato l'Italia prima del divampare dell'emergenza coronavirus per stare vicino alla mamma, che aveva subito un grave malore. Poi il lockdown e la chiusura delle frontiere, con il numero 7 bianconero rimasto in Portogallo e alle prese con l'allenamento personalizzato, ma in palestra. Tutti i calciatori in queste settimane si stanno dedicando a un lavoro atletico importante, ma a mancare è il campo.

In attesa di conoscere la data del ritorno agli allenamenti,non perde tempo e scende sul terreno di gioco.

A coglierlo è stato 'Diario de Noticias', che ha immortalato CR7 in un allenamento al 'Choupana' di Madeira, lo stadio della sua isola natia. Il fenomeno portoghese, si legge sul portale lusitano, è arrivato questo pomeriggio all'impianto, in compagnia del figlio. Insieme a lui anche un portiere, oltre al preparatore e i custodi per un totale di circa dieci persone. La stella della Juve si è quindi allenata in campo dopo un mese dal suo ritorno a casa, grazie al via libera del presidente del Nacional, la squadra locale, Rui Alves, anche lui presente ma comunque a distanza di sicurezza. Ronaldo scalpita per tornare a calciare il pallone, con il rientro in Italia che potrebbe essere fissato per subito dopo Pasquetta, quindi già all'inizio della prossima settimana.