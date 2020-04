Coronavirus, parla De Sciglio: il terzino della Juventus racconta la sua quarantena

CORONAVIRUS JUVENTUS DE SCIGLIO / Mattia De Sciglio, calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dei suoi giorni di quarantena. Il terzino non nasconde la sua difficoltà nel dover restare chiuso in casa: "Mi sto inventando di tutto", ha dichiarato, "altrimenti le giornate non passerebbero più". Il bianconero ha svelato alcune delle sue attività di queste settimane: "Ho sistemato un po' casa mia, giocato tanto alla Playstation e seguito un programma di allenamento. In questo modo, riesco a far passare il tempo".

Col passare dei giorni si inizia a parlare di ritorno al lavoro (nel migliore dei casi, da inizio maggio, le squadre torneranno gradualmente ad allenarsi), e De Sciglio guarda avanti col sorriso: "Devo ammettere che sto vivendo questo periodo in modo positivo".

