Spagna, l'Assocalciatori denuncia Liga e federazione: ancora uno scandalo

LIGA SPAGNOLA DENUNCIA / Ancora polemiche nel calcio spagnolo. La radio 'Cadena SER' ieri ha svelato alcune registrazioni nel corso della rinuione tra l'AFE, assocalciatori iberica, Liga e Federazione, nelle quali il presidente della prima, David Aganzo, parlava di "flessibilità" sullo giocare ogni 48 o 72 ore nell'eventuale ripresa dei campionati. Una dichiarazione che andrebbe in contrasto con la posizione pubblica dell'AFE, che ha sempre parlato di giocare, al massimo, ogni tre giorni: per questo motivo, l'associazione stessa ha deciso di adire le vie legali contro chi ha diffuso l'audio dell'incontro.

Secondo la loro versione, non erano stati avvertiti di alcuna registrazione per una riunione organizzata "in buona fede" tra operatori del calcio, e che questo modo di agire è una violazione della privacy dell'AFE come persona giuridica. Un incontro che doveva portare pace, quindi, rischia di far scoppiare l'ennesima guerra.

