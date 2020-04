CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI CAVANI PSG / La sua permanenza al Paris Saint-Germain sembra ormai sempre più complicata. Il Napoli sogna il grande ritorno, ma il suo nome è stato accostato anche al Milan, oltre che all'Atletico Madrid. Nelle ultime ore però si è fatta viva l'ipotesi Sudamerica: più che Boca Juniors c'è la pista Penarol.

Il ritorno in patria di Edinson Cavani non sembra impossibile e l'ex Parma ìCebolla' Rodriguez ha dichiarato come il 'Matador' giocherà per il club di Montevideo . Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Proprio dall'Uruguay però arriva una nuova indiscrezione: la madre dell'attaccante a 'Ovacion Digital' ha dichiarato come al figlio piacerebbe provare l'avventura spagnola. "Non so dove giocherà. So che molti club sono interessati a lui. Al momento non ha intenzione di tornare in Uruguay e sta pensando di continuare a giocare in Europa. So che gli piacerebbe giocare in Spagna".