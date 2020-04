INTER LUKAKU JUVENTUS CALCIOMERCATO ADRIANO / Niente Juventus: in Italia soltanto l'Inter nei pensieri di Romelu Lukaku. Lo dice lo stesso attaccante belga nel corso di una diretta 'Instagram': "Quando ho avuto l'opportunità di venire in Italia, ho sempre pensato all'Inter. Non ho pensato ad altre squadre: la prima finale che ho visto è stata quella della Coppa Uefa del '98. C'era Ronaldo, poi Adriano: ho sempre pensato che se avessi avuto la possibilità di giocare in Italia, avrei voluto giocare solo all'Inter". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

L'ex Manchester United - che la scorsa estate era stato anche trattato dalla Juventus - spiega poi il suo ambientamento nel nostro calcio: "La prima settimana è stata difficile, dovevo capire i movimenti dei calciatori: in Italia è tutto molto tattico.

mi ha aiutato molto, lo stesso hanno fatto lo staff e i compagni e questo è importante. Per me era fondamentale andare in una squadra che potesse aiutarmi: all'Inter lo fanno tutti. Qui mi sento bene: Zhang fa grandi cose per noi".

Lukaku parla anche di Adriano, in diretta con lui: "Per me è un sogno potergli parlare, è la prima volta. E' il mio idolo da quando ero bambino: avevo 12 anni quando giocava nell'Inter e io guardavo sempre su Youtube cosa faceva: insieme avremmo fatto 70 gol. Come caratteristiche sono molto simile al brasiliano: lui faceva gol ma aiutava anche la squadra, spero di fare lo stesso con Lautaro succede la stessa cosa: pensa prima alla squadra proprio come me".