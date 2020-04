CALCIOMERCATO MILAN FLORENTINO SIVIGLIA BETIS / In casa Milan si prospetta l'ennesima rivoluzione e tra i possibili volti per il centrocampo rossonero del 2020-2021 si fa il nome di Florentino Luis. Il centrocampista portoghese classe 1999 ha ormai perso il posto da titolare e può rappresentare un'occasione importante per il club rossonero. Il Milan lo segue con attenzione da tempo e già a gennaio il giocatore del Benfica è stato molto vicino al trasferimento in rossonero.

Se il lusitano dovesse continuare a trovare poco spazio, allora non è escluso che possa puntare i piedi e chiedere una cessione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il Milan è pronto ad approfittarne e nell'affare potrebbe finire Lucas Paqueta, su cui ha messo gli occhi il club di Lisbona. Dal Portogallo però si sottolinea la concorrenza per il club rossonero. 'Record' afferma infatti che sia il Siviglia che il Real Betis avrebbero messo gli occhi su Florentino Luis e potrebbero tentare un assalto in estate. I rossoneri sono avvisati, sarà importante muoversi in anticipo.