MILAN INTER DERBY PES VIRTUALE / Milan contro Inter sabato 11 aprile: le due società lombarde dann vita al primo derby virtuale su PES.

La sfida è in programma sabato prossimo alle ore 12.30 con Rafaelche sfiderà Sebastianoin una partita virtuale che andrà in onda anche sucon la telecronaca di Stefano: il match sarà presentato da Dilettache intervisterà i calciatori al termine della sfida. Appuntamento quindi sabato alle 12.30: "Nell'impossibilità di scendere in campo fisicamente sarà bello e divertente sfidare Sebastiano in questa partita a PES. Essendo un Derby c'è sempre voglia di vincere ma il principale obiettivo è quello di essere, per quanto possibile, vicini ai nostri tifosi in questo momento così complicato", le parole di Leao al sito del club rossonero. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui