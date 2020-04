CALCIOMERCATO LAZIO STRAKOSHA / Da tempo la Lazio è al lavoro per prolungare il contratto dei propri big. E dopo Luis Alberto, per cui il rinnovo sembra ad un passo, anche Thomas Strakosha è ad un passo dal mettere la propria firma sul prolungamento contrattuale.

Il portiere albanese sembra però ormai vicinissimo a siglare un contratto sino al 2025. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

L'attuale contratto dell'estremo difensore biancoceleste scade nel 2022, ma ormai la firma per il prolungamento sembra davvero vicinissima. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come sia già stata trovata un'intesa tra Tare e l'entourage del giocatore, finito nelle ultime settimane nel mirino di Mourinho. Per Strakosha è pronto anche un aumento dell'ingaggio fino a 2 milioni di euro.