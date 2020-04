JUVENTUS RUGANI CORONAVIRUS LUKAKU / E' stato il primo calciatori di Serie A ad essere risultato positivo al coronavirus e ancora deve mettersi alle spalle l'infezione: per Daniele Rugani prosegue la quarantena al J-Hotel in attesa del doppio tampone negativo che certifichi la sua guarigione. A parlarne a 'Radio Sportiva' è il suo agente Daniele Trocchia: "Daniele sta bene, dovrebbe finire in questi giorni la quarantena. Credo che dopo Pasqua sapremo se avrà il via libera, che per lui significa uscire dalla camera e circolare all'interno dell'hotel dove si trova". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il procuratore racconta i sintomi accusati dal difensore della Juventus: "Ha avuto 37.4 di febbre un paio di giorni dopo la partita con l'Inter, ma il giorno seguente era già pronto per allenarsi e non ha mai più avuto sintomi. Nella sfortuna c'è stata la fortuna di individuare subito il suo essere positivo asintomatico, così il contagio non si è diffuso. Daniele si è allenato il giorno dopo la partita con l'Inter, poi il giorno seguente ha avuto un po' di febbre e quello successivo ancora ha fatto il tampone". Trocchia commenta anche le polemiche sollevate da Lukaku: "Si dicono tante cose, lasciamo a tutti la loro interpretazione e lasciamo cadere, chi ha buon senso è giusto che lo metta".