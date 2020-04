CORONAVIRUS MERKEL OLANDA CONTE / Contro la crisi da Coronavirus, l'Eurogruppo continua a discutere delle obbligazioni europee. Se da un lato il premier Giuseppe Conte sottolinea come "Ci sia bisogno degli Eurobond per non far perdere competitività a tutta l'Europa", dall'altro lato Olanda e Germania continuano ad esprimere parere negativo.

"Non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli Eurobond. Ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si possono trovare delle buone soluzioni" ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela. Come sottolinea 'Repubblica' la teleconferenza dei ministri finanziari dovrà indicare ai leader politici quali aiuti mettere in campo per fronteggiare la pandemia Coronavirus. Germania e Francia si sono ricompattate e lavorano per un'intesa, ma l'Olanda non vuole gli Eurobond e il Mes senza condizioni.