CORONAVIRUS ROBBEN / "Mia moglie ha avuto il coronavirus": Arjen Robben ha raccontato i giorni difficile vissuti per il contagio della moglie. Bernadien Robben ha vissuto un momento complicato, come raccontato dal marito alla 'Bild': "Per fortuna è andato tutto bene, ma è stata una brutta esperienza. Si è sentita molto male, ora per fortuna sta meglio ed è risultata negativa al tampone". Robben racconta i sintomi avvertiti dalla moglie: "La cosa peggiore è la forte compressione sul petto che sentiva, aveva difficoltà a respirare. Non è stata assolutamente una bella sensazione e poi ci sono voluti giorni per riprendersi. Non è che i sintomi passino da un giorno all'altro.

Periodo complicato per l'ex attaccante del Bayern Monaco, considerato che anche lui con i tre figli (poi risultati negativi al tampone) sono stati costretti a restare in casa: "Per fortuna abbiamo degli amici che ci hanno dato una mano. Ci siamo trovati in una situazione strana, dalla quale non puoi uscire affatto. Abbiamo un cane e i nostri amici si sono presi l'incarico di portarlo fuori, perché io non potevo uscire".