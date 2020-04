CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER COMMISSO CHIESA / Rocco Commisso torna a parlare del futuro di Federico Chiesa, conteso da Juventus e Inter: intervenuto a 'Radio 1' il patron della Fiorentina è tornato a ribadire che Chiesa non è già nerazzurro. "No, no, per ora Chiesa è qui" la risposta del presidente alle domande sul futuro dell'attaccante. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Commisso ha anche parlato della ripresa del campionato: "Credo che debba ripartire ma sempre se non sarà un problema per la salute. Il calcio viene dopo. Prima o poi l'industria del calcio dovrà comunque ricominciare.

Per l'economia italiana, fondata sul turismo, non sarà facile ripartire: non potrà essere come in passato".

Sul possibile ritorno agli allenamenti ad inizio maggio, il presidente dice: "Può darsi che ci si riesca, speriamo. Ribadisco però: la priorità è la salute. Quando ricomincerà il campionato sarà sempre a porte chiuse: non si riprenderà come vorremmo". Infine sul taglio degli stipendi: "Tutti devono fare la propria parte. I valori dei calciatori hanno avuto un calo del 30-40% e anche noi quindi abbiamo perso decine di milioni come club. Stiamo parlando con i giocatori ma non siamo al punto di annunciare qualcosa".