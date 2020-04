CALCIOMERCATO NAPOLI RASHICA / Il Napoli su Milot Rashica, 23 anni, esterno mancino del Werder Brema. Già seguito in passato, il kosovaro è tornato nel mirino di Giuntoli: "Sapevamo che sia stato seguito in passato dal Napoli, però non mi risulta ci sia mai stata una vera e propria trattativa tra club, anche ai tempi del Vitesse. - le parole dell'agente Nek Capric a 'Radio Marte' -. Non vi confermo contatti diretti con il Napoli, ma ci sono alcuni intermediari che hanno allacciato contatti tra le parti. Non siamo stati contattati dalla società, ma sappiamo di questo interesse".

Un interesse che se si dovesse concretizzare farebbe piacere a Rashica: "Il Napoli è un grande club - dice l'agente - e un suo interesse sarebbe motivo di vanto, ma ad oggi non ci sono stati colloqui con gli azzurri. Siamo aperti ad ogni offerta, l'interesse del Napoli è gradito ma ci sono richieste anche in Inghilterra e in Germania. Se il Napoli lo vuole deve sbrigarsi, perché già ci si guarda intorno. Chi somiglia? Ribery".