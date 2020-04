CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA / Arrivano conferme sull'addio al Milan da parte di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno, con il club rossonero che non si è ancora mosso concretamente per il prolungamento. Come riportato da 'Sky Sport', si va sempre più verso il non rinnovo per il 30enne, che è così destinato a lasciare il Milan a parametro zero dopo quasi sei anni.

L'ex Atalanta fa gola a diversi club die non solo, con Lazio, Napoli e Torino su tutti . Si profila una corsa piuttosto accesa per Bonaventura.

