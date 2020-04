MOTO GP DORNA PALLAVOLO CORONAVIRUS / Il Motomondiale a rischio cancellazione, la Pallavolo ferma e nel pieno della bufera: lo sport è travolto dalle conseguenze del coronavirs.

Si parte delcomunicato della Dorna: "La pandemia diè in corso e ha già portato a revisioni del calendario 2020 per il Campionato mondiale, incluso il rinvio o la riprogrammazione di una serie di eventi. Alla luce della continua incertezza,ci tiene a ribadire che la corsa è la massima priorità nel 2020". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Insomma "lo scopo di ogni parte coinvolta è di ricominciare a correre non appena è sicuro farlo": "Il nostro obiettivo principale è sempre stato e rimarrà di organizzare la stagione 2020 con il maggior numero possibile di Gran Premi, concludendo entro l'anno solare 2020 - si legge ancora nella nota -. Tuttavia, agiremo sempre in linea con i consigli sulla salute e la sicurezza dei governi e delle autorità sanitarie competenti. Se la pandemia continua a mettere le nostre vite e lo sport in attesa più a lungo di quanto nessuno di noi sia in grado di anticipare e le restrizioni di viaggio rimangono in vigore, solo come ultima risorsa Dorna Sports prenderebbe in considerazione la possibilità di discutere la cancellazione della stagione 2020".

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Emergenza Coronavirus, la Uefa si mobilita | 'Fase 2' a tappe dal 4 maggio

Pallavolo, stop ai campionati: dimissioni di Mosna e Fabris

E se per il Motomondiale si discute ancora, per la Pallavolo la decisione è già stata presa: stop definitivo ai campionati con la cancellazione della stagione che ha scatenato una vera e propria bufera. Così Diego Mosna e Mauro Fabris, i presidenti della Lega Pallavolo Serie A e Lega Pallavolo Serie A Femminile hanno rassegnato le dimissioni dopo "aver appreso con disappunto" la decisione della Fipav presa "ignorando il parere di chi gestisce i campionati di vertice maschile e femminile"